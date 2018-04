Hamsik, Juve davanti ma sogno continua

NAPOLI, 23 APR - "La Juventus è ancora davanti a noi, un punto in più. Mancano quattro partite, continuiamo a sognare il nostro sogno". Lo scrive sul suo sito ufficiale Marek Hamsik celebrando la vittoria in casa della Juve. Il capitano azzurro ha postato una foto scattata nel bus della squadra, festeggiata da migliaia di tifosi all'aeroporto di Capodichino. Tifosi che hanno 'scortato' il bus con cori e strombazzamenti di clacson da auto e scooter fino a Castel Volturno. "I nostri tifosi - ha scritto Hamsik - sono molto per noi. Quando abbiamo visto la loro eccitazione prima di partire per Torino di fronte al nostro hotel, di fronte all'aeroporto ...Semplicemente fantastico! Ci hanno dato molta forza e coraggio. Un grande grazie". Hamsik racconta che per uscire dall'aeroporto il bus ci ha messo più di un'ora per la festa dei tifosi. "E' stata - scrive Hamsik - una festa. In campo eravamo preparati benissimo per la sfida, eravamo attivi, abbiamo fatto il nostro gioco fino alla fine e poi è arrivato il gol. Siamo molto felici".