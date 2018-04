Totti: Non sorprende grande annata Salah

ROMA, 23 APR - "In questa stagione ho visto parecchie partite del Liverpool, soprattutto perché Salah ora sta giocando lì e l'ho seguito costantemente. Soprattutto dopo il sorteggio, negli ultimi giorni ho visto le partite della Champions e penso davvero che sarà una partita difficile per entrambe le squadre". Questo il parere di Francesco Totti, pubblicato dal sito della squadra inglese. "In una certa misura, mi sorprende che Salah abbia fatto così bene nella sua prima stagione a Liverpool - ha aggiunto il dirigente giallorosso -. D'altra parte non mi ha sorpreso, considerando la qualità della squadra e l'allenatore che hanno, dato che Klopp per me è uno dei migliori allenatori del mondo. Lo hanno messo nelle condizioni di esprimersi al meglio".