Hoeness: Bayern in forma rispetto a 2017

ROMA, 23 APR - "Siamo più in forma rispetto all'anno scorso. Si, posso dire che siamo in buona forma e non dobbiamo fare i conti con gli infortuni del 2017. Manuel Neuer? Il suo sostituto, Sven Ulreich, sta benissimo". Così Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, in un'intervista alla Bild, parla della semifinale di Champions League di mercoledì contro il Real Madrid. "Ci sono giocatori in gran forma quest'anno, come l'attaccante Thomas Mueller, o comunque rigenerati dall'allenatore Jupp Heynckes", aggiunge Hoeness. E lo stesso attaccante dei bavaresi aggiunge: "Dovremo assolutamente giocare in attacco. Il Real, comunque, mi sembra vulnerabile in difesa". Riguardo l'arbitraggio dell'anno scorso, quando Bayern e Real si affrontarono nei quarti di finale del torneo, Hoeness non ha ancora digerito le decisioni dell'arbitro ungherese Kassai. "Non commise un errore fondamentale, ma tre, quattro. La sua condotta di gara fu più che imbarazzante".