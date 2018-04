Pioli, con Napoli faremo nostra partita

ROMA, 23 APR - "Noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene il campionato". Così Stefano Pioli riferendosi alla volata scudetto che vedrà la Fiorentina ospitare il Napoli domenica prossima. Poco prima di entrare all'incontro tra arbitri, allenatori, calciatori e dirigenti della Serie A in corso al Coni, il tecnico viola si è intrattenuto in un breve colloquio con Simone Inzaghi, con il quale dopo la sfida di mercoledì scorso c'erano stati degli strascichi di polemica sugli episodi arbitrali: "Se mi sono chiarito con Simone Inzaghi? Non ce n'era bisogno", ha concluso l'allenatore viola.