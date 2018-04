Juve in silenzio social dopo ko in casa

TORINO, 23 APR - Bocche cucite, o quasi, alla Juventus dopo la sconfitta contro il Napoli che a quattro giornate dalla fine ha riaperto il campionato. Massimiliano Allegri non ha ancora commentato sui social, come fa di consueto, lo 0-1 di ieri sera all'Allianz Stadium. Niente tweet anche per i giocatori, ai quali è stata concessa la giornata libera. Un po' di riposo per recuperare le energie e trovare la concentrazione giusta per preparare la gara con l'Iter, "decisiva" secondo Allegri nella corsa scudetto. "E' ancora tutto nelle nostre mani", cinguetta Howedes, per ora l'unico bianconero a rompere il silenzio social. Il tedesco ha sostituito l'infortunato Chiellini a inizio partita e, dopo un anno segnato dagli infortuni, in questo finale di stagione potrebbe ritagliarsi uno spazio. "Partita difficile", è il suo unico commento sulla sconfitta col Napoli.