Gandini, col Liverpool Roma ci crede

ROMA, 22 APR - "Abbiamo un'opportunità grandissima di scrivere un'altra pagina di storia oltre quello che abbiamo già fatto arrivando a questo punto e quindi ci crediamo. Il fatto di aver eliminato il Barcellona ci ha dato anche una spinta ulteriore da fuori, dai tifosi di altre squadre che vedono in noi un po' quella voglia di rivalsa che porta avanti altri altre tifoserie". Così l'amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini, alla vigilia della partenza per Liverpool, dove martedì di giocherà l'andata della semifinale di Champions League. "Ci credo e ci crediamo tutti perché giochiamo una semifinale ed è cosa che non capita a molte squadre e non capita tutti i giorni - ha proseguito Gandini, intervistato da 'Tutti convocati' su Radio 24 -. Giochiamo contro una con una squadra forte e che rappresenta una nobile del calcio europeo perché ha vinto cinque coppe dei campioni. E' un avversario molto forte davanti, con un buon centrocampo, ma anche una squadra che concede".