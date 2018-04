Serie B: Pescara-Spezia 3-2

PESCARA, 22 APR - In uno dei posticipi della 16esima giornata di ritorno del torneo cadetto il Pescara ha superato per lo Spezia per 3-2, staccandosi dalla zona retrocessione dove era piombato alla vigilia della gara con i liguri. Per gli abruzzesi in gol Mancuso con una tripletta e reti al 13' del primo tempo su rigore, e poi al 16' e al 9' della ripresa. Poi nel giro di sei minuti lo Spezia trova al 22' il 3-1 con De Francesco su punizione e il 3-2 al 28' con Mulattieri, con gli abruzzesi che stringendo i denti riescono però a portare a casa la decima vittoria stagionale, dopo un digiuno di successi che durava da tre mesi.