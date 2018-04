Spalletti, Inter può arrivare in fondo

ROMA, 22 APR - "Si dice che il leone ci mette la stessa forza a prescindere dalla grandezza della preda. Noi dovremo concentrarci su ognuna delle prossime partite come se fosse la più difficile. I giocatori sanno di essere nelle condizioni di arrivare fino in fondo". Così l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, in merito alla corsa Champions con le romane. "Prima della trasferta in casa Lazio decisiva ci sono altre partite veramente importanti: basta poco per rimanere fuori dai giochi''. "Icardi e Perisic sono due giocatori importanti ma non dobbiamo ridurre a loro due la nostra vittoria: hanno avuto il merito di trovarsi sulla linea per spingere dentro la palla, ma questa palla qualcun altro gliel'ha portata. Abbiamo fatto bene, anche se nei quindici minuti finali la squadra ha un po' mollato - ha detto ancora Spalletti -. Rafinha ha fatto una grande partita, sia offensivamente ma anche difensivamente: è andato a pressare, ha corso in orizzontale, ha gestito e insieme a Brozovic ci ha dato una grande mano".