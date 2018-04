Cavalli a Della Valle,tifo condannabile?

FIRENZE, 22 APR - Una foto insieme ad Andrea Della Valle, sorridenti, e la domanda: ''Lunedì avrò il primo giudizio in tribunale contro di me dai Della Valle...ma perché? L'amore e il tifo sono condannabili?''. Se lo chiede attraverso il proprio profilo Instagram lo stilista Roberto Cavalli, noto tifoso della Fiorentina, querelato dai proprietari viola un anno fa dopo alcune critiche al loro operato nel club e a quello del responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Critiche ritenute diffamatorie, di qui la decisione dei Della Valle di incaricare i propri legali per tutelare loro stessi e la società. Domani verrà discussa la causa e nell'attesa Cavalli ha postato oltre a quella foto anche un lungo messaggio per ribadire la stima nei confronti del patron viola.