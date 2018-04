Zamparini, non guardiamo classifica

PALERMO, 22 APR - "Era una partita molto difficile viste le assenze, siamo molto contenti per la reazione della squadra. Speriamo sia l'inizio di un cammino buono da qui alla fine. I ragazzi che sono entrati in campo l'hanno fatto con lo spirito giusto, è stato meraviglioso anche per i tre ragazzi palermitani. Significa che facciamo un buon lavoro anche coi giovani". Lo ha detto Il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini al sito ufficiale del club, commentando il 3-0 con l'Avellino. Ieri a segno Coronado (mancherà a Venezia per squalifica), La Gumina e Trajkovski: "Speriamo facciano anche venti gol nelle prossime partite per andare in Serie A - ha proseguito Zamparini - Non dobbiamo vedere la classifica, pensiamo partita dopo partita. Bisogna arrivare a 76 punti, non è facile ma ce la faremo". Adesso il Palermo ha altri due impegni ravvicinati, prima la trasferta di Venezia e poi il match interno contro il Bari.