Sarri a Superga omaggia il Grande Torino

TORINO, 22 APR - Maurizio Sarri rende omaggio al Grande Torino. Alla vigilia della sfida scudetto contro la Juventus, il tecnico del Napoli si è recato a Superga, ieri sera, per un momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda il nome di Valentino Mazzola e compagni. Un gesto non nuovo, quello di Sarri, da sempre affascinato dalla storia della squadra spazzata via dall'incidente aereo di 69 anni fa. "Quando si viene a Torino è obbligatorio rendere omaggio a questi eroi", aveva detto lo stesso Sarri lo scorso anno in occasione della partita tra Torino e Napoli.