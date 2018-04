Ballardini, mio futuro ora non interessa

GENOVA, 22 APR - "Non ha senso parlare se non del mio lavoro che è quello di allenare la squadra e pretendere il massimo impegno. Tutto il resto non è interessante adesso". Davide Ballardini, tecnico del Genoa, non vuol parlare del suo futuro anche alla luce delle dichiarazioni del presidente Enrico Preziosi che hanno avuto il sapore dell'addio al tecnico romagnolo ("Ho già deciso ma ne parleremo a salvezza matematica. Ballardini? Gli resterò sempre grato"). E allora c'è da parlare della sfida con il Verona, domani al Ferraris che potrebbe dare la salvezza certa, e della squadra. "Sono molto orgoglioso dei ragazzi che sto allenando, della loro serietà, disponibilità e qualità. Il Verona si è trovato in brutte situazioni ma si è sempre rialzato. Ha saputo sempre risollevarsi. Domani sarà una partita delicatissima".