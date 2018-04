Calcio: FA Cup, United primo finalista

ROMA, 21 APR - Grazie alle reti di Alexis Sanchez e Ander Herrera il Manchester United ha battuto il Tottenham 2-1 a Wembley, guadagnandosi la finale di Fa Cup 2018. Eppure il match si era messo subito male per gli uomini di Josè Mourinho andati sotto uno a zero per la bellissima rete all'11' di Dele Alli. Ma i Red Devils sono stati bravi a reagire, agguantando il pareggio al 24' con l'ex Arsenal che concretizza al meglio un cross di Paul Pogba. Dopo il palo colpito da Dier a fine primo tempo, al 17' st lo United perfeziona la rimonta con un gran destro dalla distanza dell'ex Athletic Bilbao che sorprende Vorm. La squadra di Pochettino sbanda e rischia di incassare anche il terzo gol sulla ripartenza di Lukaku che chiude troppo il mancino e grazia Vorm. Domani va in scena la seconda semifinale che mette di fronte il Chelsea di Antonio Conte e il Southampton.