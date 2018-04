Serie A: Sassuolo-Fiorentina 1-0

ROMA, 21 APR - Il Sassuolo batte 1-0 la Fiorentina in un anticipo della 24/a giornata e conquista altri tre punti dopo quelli di mercoledì a Verona, che lo portano quasi in zona sicurezza. E' invece la prima sconfitta per i viola dopo una lunga striscia positiva. Il caldo a Reggio Emilia ha indotto le due squadre a non spremersi troppo, limitando al minimo gli attacchi. Alla mezz'ora, il viola Dabo è stato espulso per doppia ammonizione e il Sassuolo ha avuto più spazi, trovando il vantaggio grazie ad un bel tiro da fuori di Politano al 41'. Nella ripresa, la Fiorentina ha cercato il pareggio rischiano però in più occasioni di subire il raddoppio da parte dei neroverdi, che hanno meritato la vittoria.