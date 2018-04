Balotelli ringrazia Nizza, 2 anni d'oro

ROMA, 21 APR - Non è ancora un addio ma certamente un indizio: Mario Balotelli, in scadenza di contratto col Nizza a fine stagione, ha postato sul suo profilo Instagram un sentito 'grazie' ai tifosi rossoneri. "Sono stati due anni meravigliosi, grazie a tutti... ancora 5 partite", scrive Supermario che accompagna le sue parole con un video che mostra alcuni dei gol realizzati con il club francese. "Non è un addio per ora... - puntualizza subito sotto - il futuro non si conosce mai, volevo solo dire grazie già ora", conclude.