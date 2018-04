Antognoni "Vogliamo tenere Chiesa"

ROMA, 21 APR - La Fiorentina punta a confermare anche per la prossima stagione Veretout e Chiesa. Lo ha detto il club manager viola, Giancarlo Antognoni, a Premium. "Piano di rilancio da parte della proprietà? Più che altro un piano di conferma di quest'annata - le sue parole a Premium - in cui stiamo cercando di ottenere un risultato che a inizio stagione sembrava irraggiungibile. La squadra è cresciuta e il lavoro di Stefano Pioli nel tempo ha dato i suoi frutti. E questa proprietà può ancora dare soddisfazioni a Firenze, l'ambiente l'ha capito. Come trattenere giocatori come Veretout e Chiesa? La nostra prerogativa è quella di cercare di mantenere i nostri talenti il più a lungo possibile, ma dipenderà anche da loro: siamo contenti che Jordan abbia dichiarato di voler rimanere qui".