Monchi, ora non pensiamo al mercato

ROMA, 21 APR - "Rammarico per non aver chiuso un mercato più corposo a gennaio, per dare la possibilità alla squadra di giocarsi al meglio questi obiettivi? La squadra è pronta e ha tutte le qualità per poter arrivare in fondo in ogni competizione. Abbiamo tracciato una strada per il futuro, sappiamo quello che dobbiamo fare, ma ora dobbiamo concentrarci su quest'ultimo mese e mezzo, che è decisivo. Ora non è il momento di pensare al mercato d'estate, a chi arriverà o chi andrà via, ma vi assicuro che faremo di tutto per fare sempre più forte la Roma". Così il ds della Roma, Monchi, a Premium nel prepartita di Spal-Roma, dove Schick è in campo dal 1': "ha la fiducia dei compagni, dell'allenatore e della società: siamo convinti che sia un giocatore con grandi qualità".