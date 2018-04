Allegri, Juve-Napoli?Per loro è decisiva

TORINO, 21 APR - Juve-Napoli "sarà una bellissima serata di calcio, importante ma non decisiva per il campionato". Così Massimiliamo Allegri, alla vigilia dello scontro scudetto: "Domani - ha spiegato il tecnico bianconero - comincia un mini-campionato di 5 partite, noi partiamo con 4 punti punti di vantaggio. Il Napoli ha puntato tutto sul campionato, sono indietro di 4 punti e per loro sarà quindi molto decisiva, noi invece i punti possiamo farli anche da altre partite".