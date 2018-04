Stadio Roma: Frongia, segnali positivi

ROMA, 21 APR - "Per lo Stadio della Roma confermo i segnali positivi, però ci sono i tempi previsti della legge: tra luglio e agosto contiamo di andare in variante (urbanistica, ndr) in Assemblea capitolina. Questo poi andrà in Regione e ci sarà bisogno di una delibera consigliare del Lazio". Lo ha dichiarato l'assessore dello sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma Daniele Frongia a margine dell'opera di riqualificazione del Flaminio organizzata dall'Istituto per il credito sportivo. "Una volta approvati, quelli rappresentano i titoli esecutivi autorizzativi per poter partire immediatamente con le gare e di conseguenza con i lavori", ha concluso Frongia.