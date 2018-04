Juve: Chiellini, con Napoli serve testa

TORINO, 20 APR - "Contro il Napoli saranno decisivi gli episodi. Ogni particolare può fare la differenza". Giorgio Chiellini traccia la strada da percorrere per superare i partenopei nel big-match dell'Allianz stadium, scontro diretto che vale un bel pezzo di scudetto. "L'equilibrio è tanto, serve la massima concentrazione - ha spiegato il difensore, ai microfoni di Mediaset premium -. Ogni piccola situazione può cambiare la partita, a favore o contro. Servirà più la testa che la tattica". Con ancora quattro giornate da giocare, la sfida contro il Napoli non sarà decisiva, "il campionato non finirà domenica prossima, perché poi ci saranno altre gare difficili ma siamo consapevoli dell'importanza di questa partita".