Juve: Pjanic e Mandzukic in gruppo

TORINO, 20 APR - Cresce la fiducia per la disponibilità di Mandzukic e Pjanic per lo scontro-scudetto di domenica prossima con il Napoli. L'attaccante croato e il centrocampista bosniaco hanno partecipato oggi a Vinovo, anche se solo in parte, all'allenamento in gruppo. Sotto un sole quasi estivo, e con una temperatura vicina a 30 gradi, Allegri ha concentrato l'attenzione sulla tattica. Domani la rifinitura, alle 12 la conferenza stampa dell'allenatore dei bianconeri. Anche oggi, infine, è proseguito il programma di terapie specifiche di De Sciglio e Sturaro.