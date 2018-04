Gattuso: "Europa fondamentale per Milan"

MILANO, 20 APR - "Un posto in Europa per il Milan è fondamentale, non si può restare fuori". Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento, sprona i 'suoi' a raggiungere quel sesto posto "che permetterebbe di evitare i preliminari". "In Europa - rimarca Gattuso - si spendono più energie, ma per il club e per i giocatori diventa fondamentale esserci. E non è vero che non abbiamo più stimoli, nonostante la Champions sia molto lontana: noi abbiamo da dimostrare ancora tanto, mi interessa lo spirito, la voglia di combattere, il senso di appartenenza. Noi in questo mese che manca alla fine di stagione ci giochiamo un posto in Europa League e la finale di Coppa Italia". A chi gli chiede quale avversario teme di più per il sesto posto, Gattuso non si sbilancia: "Atalanta, Sampdoria e Fiorentina possono giocarsela fino all'ultima giornata".