Preziosi, su ballardini ho deciso

GENOVA, 20 APR - "La decisione è presa ma non ve la dico, so esattamente cosa devo fare". Enrico Preziosi torna a parlare dopo mesi e fa il punto sul Genoa e sul futuro prossimo. "Con Ballardini mi sarei dovuto incontrare questa sera ma ieri mi hanno svaligiato la casa a Desenzano e quindi ho altri impegni. Posso solo dire che sono sereno e sarò sempre grato a Ballardini anche perché tra di noi c'è rispetto. Di certo non sceglierò il tecnico in base all'emotività o secondo un calcolo preciso per i tifosi. Per prima cosa devo parlare chiaro con il tecnico, perché abbiamo un piano che se non sarà condiviso ognuno potrà andare per la sua strada. Io ho già deciso ma deve essere condiviso da qualunque allenatore". "Parlerò di conferma o meno al momento giusto: quando avremo raggiunto la salvezza matematica -ha aggiunto Preziosi. Ci sono ancora 5 partite da giocare. Per come avevamo iniziato Ballardini ha fatto un ottimo lavoro".