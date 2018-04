Genoa:Preziosi,Perin via se lo vuole lui

GENOVA, 20 APR - "Perin via? Ci siamo parlati, lui è un genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da parte nostra, non c'è nessun interesse che Perin vada via". Risponde così Enrico Preziosi, presidente del Genoa, alle dichiarazioni del portiere rossoblù e della Nazionale, Mattia Perin, che ieri ha ribadito il sogno di giocare la Champions. Preziosi ha parlato a Santa Margherita Ligure, a margine di un evento per il progetto di ampliamento di un parcheggio a Portofino. Potrebbe invece proseguire assieme al Genoa il cammino di Pepito Rossi. "Ne parlavamo proprio stamattina con Ballardini - ha detto Preziosi -. Rossi l'ho preso non per un gesto umanitario, ma perché ci crediamo. E' un giocatore che fa l'amore col pallone, era mio dovere dargli un'opportunità. Vedremo se ci sarà la possibilità di andare avanti assieme".