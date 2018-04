Oratorio cup:parte campionato parrocchie

ROMA, 20 APR - Domani e dopodomani, nel Centro sportivo Torraccia, a Roma, si svolgeranno le fasi finali della XIII edizione della Oratorio cup di calcio, organizzata dal Centro sportivo italiano-Comitato di Roma. Il torneo coinvolgerà 2 mila atleti e 3 mila persone al seguito delle squadre. Nel week-end si disputeranno 70 partite che alla fine daranno vita alle graduatorie finali per ben 11 categorie: Under 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, Open e Amatori. Domani, all'interno della manifestazione, è in programma anche la 7/a giornata della 9/a Coppa del Sorriso, torneo di calcio a 5 per ragazzi diversamente abili, in particolare con disabilità cognitivo-relazionale. L'Oratorio cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca Csi. Non è semplicemente il campionato dedicato alle parrocchie, e nemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un progetto educativo e formativo ad ampio respiro e a lunga gittata, che coinvolge tutte le fasce d'età.