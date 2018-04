Liverpool svela maglia,ma senza Emre Can

ROMA, 19 APR - Il Liverpool ha svelato le nuove maglie che indosseranno i giocatori nella stagione 2018/19. Nella foto che ritrae i protagonisti in 'Reds', tuttavia, manca Emre Can, il centrocampista tedesco che è in scadenza di contratto e che molti danni a metà strada fra la Juventus e il Bayern Monaco. Fra i testimonial della nuova maglia Salah, Firmino, Mané e Hernderson, Karius e Van Djik.