J.Jesus, semifinale Champions meritata

ROMA, 19 APR - Ancora una partita di campionato, poi arriverà l'appuntamento per tentare un'altra impresa. A Trigoria si cerca di non pensare troppo all'impegno di Champions League ma a Roma ormai non si parla d'altro. "Col Liverpool sarà una bellissima doppia gara - assicura Juan Jesus a Sky Sport24 -. Abbiamo fatto del nostro meglio per arrivare in semifinale, non è successo per caso. Non siamo caduti lì col paracadute, ma ci sono state grandi prestazioni". Prima di affrontare i Reds, tuttavia, i giallorossi saranno di scena a Ferrara contro la Spal. "Sul loro campo in tanti hanno trovato difficoltà perché giocano bene, e poi hanno la spinta del pubblico di casa" ricorda il difensore brasiliano, sottolineando però che la Roma dovrà fare la partita e, soprattutto, "fare punti perché Lazio e Inter non mollano. Dobbiamo continuare a mantenere il terzo posto, sicuramente non dobbiamo farcelo sfuggire".