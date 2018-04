Malagò a Nicchi, Calciopoli? Non capisco

ROMA, 19 APR - "Lo sfogo di Marcello Nicchi? Sinceramente non ho capito il nesso tra la rappresentanza elettorale all'interno della Federcalcio e lo spettro di una nuova Calciopoli". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, risponde così al capo degli arbitri, Marcello Nicchi, secondo il quale togliere il 2% di rappresentanza elettorale all'Aia in consiglio federale aprirebbe al rischio di una "nuova Calciopoli". Malagò ha quindi aggiunto: "Ha espresso un'opinione da rispettare in buona fede - le parole del numero uno dello sport italiano a margine del seminario 'Contrastare la corruzione nello sport' presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia a Roma - ma sinceramente non ho capito il nesso".