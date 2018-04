Allegri "+4 impensabile qualche mese fa"

TORINO, 19 APR - "Arrivare allo scontro diretto a +4 era impensabile fino a due mesi fa". Non perde la positività Max Allegri dopo il pareggio della Juventus a Crotone, che ha riportato a -4 il Napoli a quattro giorno dallo scontro diretto dell'Allianz Stadium: "C'è un po' di rammarico per la partita - prosegue l'allenatore su Twitter -, ma sappiamo che il campionato non si sarebbe chiuso oggi in nessun caso, e non si chiuderà neppure domenica".