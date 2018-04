Inzaghi, alleno una squadra eccezionale

ROMA, 18 APR - "Alleno dei ragazzi straordinari, che hanno un grandissimo cuore e che l'hanno messo in campo. La partita non era cominciata bene, ma non abbiamo mai perso lucidità riuscendo a portare a casa tre punti per noi importantissimi". Simone Inzaghi è giustamente soddisfatto del successo in rimonta in casa della Fiorentina. Quando si parla di lotta Champions la Lazio spesso viene esclusa: "Mi dava fastidio quando ad agosto si diceva che la Lazio non sarebbe arrivata tra le prime otto: noi ci siamo, vogliamo ballare fino alla fine e poi vedremo dove arriveremo. Luis Alberto accostato al Barcellona? Penso possa giocare in qualsiasi squadra al mondo, ma ha appena rinnovato con noi: vogliamo andare avanti con lui e penso che lui voglia fare altrettanto".