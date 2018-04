Fiorentina-Lazio, due espulsioni in 14'

ROMA, 18 APR - Partita a ranghi ridotti tra Fiorentina e Lazio, che dopo 14' minuti di gioco si sono trovate entrambe in dieci per due espulsioni decretate dall'arbitro Damato. A finire per prima in inferiorità è stata la squadra di casa, al 7', quando il portiere Sportiello è intervenuto di mano fuori dall'area per impedire una conclusione di Immobile. Sette minuti dopo è stato Murgia, difensore biancoceleste, a farsi cacciare per fallo da ultimo uomo su Chiesa.