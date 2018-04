Tare, noi non intrusi in lotta Champions

ROMA, 18 APR - "Nella corsa Champions non siamo intrusi: forse per tanta gente saremo degli intrusi, ma noi meritiamo di essere qui. Ma se non ci arrivassimo, questo non implicherebbe la cessione di alcuni nostri talenti: per noi è fondamentale raggiungere questo obiettivo per la nostra crescita sportiva". Lo ha detto il ds della Lazio, Igli Tare, prima della partita a Firenze. "L'appello di Galliani a tifare le italiane in Champions, in questo caso la Roma? Non ho sentito la domanda... a volte una mancata risposta è una risposta", ha aggiunto il dirigente biancoceleste.