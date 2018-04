Biglietti Champions, la Roma si scusa

ROMA, 18 APR - Biglietti esauriti ma caos nella vendita dei tagliandi. Questa la fotografia in casa Roma nel giorno in cui l' Olimpico è andato sold out in poche ore per la semifinale di ritorno di Champions tra Roma e Liverpool del 2 maggio. La società giallorosa in serata ha emesso un comunicato sottolineando che "come spiegato dalla nota pubblicata dal provider di riferimento Best Union, dalle 10:00 alle 13:00 di oggi la vendita dei biglietti negli AS Roma Store affiliati ha subito ripetute interruzioni imputabili a motivi tecnici.(...) Per tutelare i tifosi in coda davanti agli AS Roma Store affiliati, una consistente quota di tagliandi è stata riservata solo a questi punti vendita a partire dalle 13. Quando i problemi tecnici sono stati definitivamente superati - spiega il club -. Intorno alle 16 anche negli AS Roma Store affiliati, è andata esaurita la disponibilità di biglietti. Oltre a scusarci dei disagi abbiamo scelto di evitare sperequazioni nella gestione della vendita libera dei biglietti per tutelare i tifosi".