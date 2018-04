Busacca in Russia Var benvenuta

FIRENZE, 18 APR - Il primo mondiale di calcio con la Var "sarà un gran Mondiale" anche se "non ricordo già in Brasile gravi errori". Lo ha affermato Massimo Busacca, responsabile del dipartimento arbitrale Fifa, a margine del raduno, al centro tecnico Figc di Coverciano, degli arbitri selezionati per i Mondiali 2018. Rispetto a Brasile 2014, ha detto Busacca, "non ci dobbiamo aspettare grandi sconvolgimenti, però è vero che qualche errorino c'è stato in Brasile", anche perché "c'è la parte umana e sappiamo che possiamo anche sbagliare, forse questo ce lo siamo un po' dimenticati. Come un calciatore sbaglia un grande gol davanti alla porta, e ne vediamo tanti, anche noi qualche volta possiamo sbagliare. Per questo è benvenuta la Var, e sono benvenute le decisioni difficili da prendere con questo grande aiuto".