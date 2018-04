Arezzo non paga stipendi, tolti 6 punti

AREZZO, 18 APR - Altri sei punti di penalizzazione per l'Arezzo (Serie C, girone A). La penalità è legata al mancato pagamento degli stipendi di febbraio. L'Arezzo scende così al penultimo posto in classifica con 30 punti. Inflitta anche un'ammenda di 1.000 euro alla società, attualmente in esercizio provvisorio dopo la dichiarazione di fallimento un mese fa da parte del tribunale fallimentare di Arezzo. In queste ore gli imprenditori Giorgio La Cava e Massimo Anselmi, che avevano presentato un'offerta presso il tribunale al termine dell'asta di lunedì scorso, hanno apportato le modifiche chieste dal giudice Antonio Picardi. A partire dal nome della società, che si chiamerà Società Sportiva Arezzo. I due imprenditori hanno già versato 62mila euro in assegni circolari; altri 200mila euro invece saranno versati entro il 4 maggio. A quel punto l'assegnazione del complesso aziendale potrebbe avvenire anche in forma diretta, senza una seconda asta pubblica.