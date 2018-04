Paolo Rossi Academy cerca nuovi agenti

PERUGIA, 18 APR - Sono sempre di più i Paesi dove Paolo Rossi cerca nuovi giovani potenziali campioni che possano seguire la strada sua e ti tanti altri diventati protagonisti nel mondo del calcio. Lo fa con la sua Academy presente in Italia ma ormai anche in una quarantina di nazioni. Obiettivo dei tray out (camp sul posto con allenatori e staff) è di coniugare "due aspetti fondamentali" nella crescita dei ragazzi, lo studio e il calcio. Per questo la Paolo Rossi Academy cerca agenti in nord Europa, India, Indonesia, Giappone, Cina, Australia, Sudamerica (Perù e Venezuala) Russia, nord America, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Grecia, Africa, Paesi Arabi (Dubai ed Emirati in generale). "Nella speranza - spiega il campione del mondo di Spagna '82 - di trovare giovani talenti da avviare sulla strada del calcio che conta. L'Academy intende dare ai ragazzi la possibilità di realizzare quel sogno del quale sono stato protagonista". (ANSA).