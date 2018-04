Il Bayern in finale in Coppa di Germania

ROMA, 17 APR - È ancora viva la speranza di un triplete per il Bayern Monaco. Già certa del titolo in Bundesliga e semifinalista in Champions League, la squadra di Jupp Heynckes ha centrato anche la finale di Coppa di Germania, sconfiggendo con un netto 6-2 il Bayer Leverkusen in trasferta. I bavaresi, in gol con Martinez, Lewandowski, Thiago Alcantara e tre volte Müller, aspettano in finale una tra Schalke ed Eintracht Francoforte. Continua invece la favola del Les Herbiers in Coppa di Francia. Opposti ai pari categoria di terza divisione dello Chambly, i rossoneri hanno raggiunto l'ultimo atto grazie al 2-0 ottenuto a Nantes. L'incontro di mercoledì tra PSG e Caen sancirà l'avversario della finale.