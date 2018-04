Serie A: Inter-Cagliari 4-0

ROMA, 17 APR - L'Inter batte il Cagliari 4-0 (1-0) nell'anticipo della 33/a giornata del campionato di Serie A. In gol Cancelo (3' pt), Icardi (4' st), Brozovic (15' st) e Perisic (45' st). Grazie alla vittoria questa sera a San Siro i nerazzurri scavalcano Lazio e Roma piazzandosi al terzo posto (in zona Champions) in attesa del resto dei risultati della 33/a giornata.