Roma, tour estivo negli Stati Uniti

ROMA, 17 APR - La Roma affronterà Barcellona, Real Madrid e Tottenham nel corso della 'International Champions Cup 2018', il torneo negli Stati Uniti che riunirà ancora una volta i migliori club europei. I giallorossi di Eusebio Di Francesco giocheranno a San Diego contro gli Spurs (25 luglio), a Dallas coi blaugrana (30 luglio) e ia New York contro i merengue (7 agosto) "Siamo entusiasti di tornare ancora negli Usa - ha dichiarato il presidente James Pallotta -. Abbiamo giocato delle grandi partite l'estate scorsa e pensiamo che quest'anno sarà ancora meglio. Milioni di tifosi da tutto il mondo hanno seguito con trasporto in tv le nostre due sfide col Barça in Champions League ed è bello poter dare ai nostri fan in America un'altra possibilità di vedere la squadra da vicino. Giocheremo tre grandi partite contro tre grandi squadre. Sarà un precampionato esaltante sia per i giocatori sia per i tifosi".