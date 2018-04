Firenze, attesi oltre 1000 tifosi Lazio

FIRENZE, 17 APR - Sono oltre mille i tifosi ospiti attesi domani sera a Firenze per il match Fiorentina-Lazio. I supporter biancocelesti raggiungeranno il capoluogo toscano per lo più con mezzi propri o a bordo di pullman organizzati. Sul fronte sicurezza, è stato allestito un dispositivo rafforzato, adottato nelle partite considerate più delicate dal punto di vista dell'ordine pubblico. Previsti controlli ai caselli autostradali, in modo da intercettare le auto dei tifosi dirette allo stadio Franchi. I mezzi saranno scortati ai parcheggi scambiatori, da dove sarà possibile raggiungere lo stadio con bus navetta appositamente predisposti. Pochi, visto l'orario serale della partita, coloro che hanno programmato di arrivare a Firenze col treno.