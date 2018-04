'Città di Roma'a Montemurro e Quadarella

ROMA, 17 APR - Venerd' 20 aprile si terrà al Salone d'Onore del Coni la cerimonia di assegnazione del "Premio Città di Roma". L'evento, ideato dall'Ente di Promozione Sportiva O.P.E.S. (Organizzazione Per l'Educazione allo Sport) con la collaborazione dell'Università Niccolò Cusano e con il patrocinio del CONI e della Regione Lazio, è giunto alla quarta edizione ed in occasione del Natale di Roma attribuisce un riconoscimento a due cittadini romani, un uomo ed una donna, che si sono contraddistinti per meriti sportivi, umani e sociali. Il premio è stato vinto quest'anno da Andrea Montemurro e a Simona Quadarella. Il Presidente della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti sta trasformando il movimento che dirige e sta promuovendo la pratica del futsal negli istituti scolastici e nelle Academy dei club professionistici di calcio. La nuotatrice classe 1998 è uno dei nuovi talenti della Nazionale azzurra e ha conquistato il bronzo nei 1500 sl ai Mondiali dello scorso anno disputati a Budapest .