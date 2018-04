Genoa: per Spolli stop di 3 settimane

GENOVA, 17 APR - Genoa in viaggio verso Roma con un'assenza pesante. Il difensore argentino Nicolas Spolli è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione all'adduttore breve della coscia sinistra. La prognosi da parte dello staff medico del Genoa è di tre settimane. Spolli aveva lamentato un fastidio durante la sfida con il Crotone di sabato ma era rimasto in campo stringendo i denti e contribuendo con la sua prova alla vittoria. Per la sfida con i giallorossi di domani il suo posto al centro della difesa sarà preso da Rossettini. Sul volo charter diretto nella capitale non sono saliti anche gli infortunati Izzo, Biraschi e Taarabt, quest'ultimo alle prese con la lombosciatalgia. Al rientro invece Veloso, fermo da fine gennaio, e Rigoni che ha scontato un turno di squalifica.