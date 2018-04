Allegri, a Crotone gioca Benatia

TORINO, 17 APR - "Domani Chiellini potrebbe avere un turno di riposo, Pjanic sicuramente non sarà a disposizione, gli altri valuterò". Dubbi di formazione per Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida con il Crotone, ultimo appuntamento prima del big match di domenica con il Napoli: "Barzagli è a disposizione - ha aggiunto l'allenatore della Juventus -, devo valutare oggi Bernardeschi per capire se riportarlo dentro il gruppo o meno. Ci sarà sicuramente qualche cambio, non so ancora chi perché devo valutare le condizioni della squadra. Benatia? Gioca, Higuain se sta bene sarà in campo".