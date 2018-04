Gattuso, servono acquisti di qualità

MILANO, 17 APR - "La prossima estate arriveranno pochissimi giocatori. Sono contento dei miei, per me sono i migliori al mondo. Non pensate che arriveranno 20 o 30 calciatori, arriverà qualcuno per darci una mano e migliorare questa squadra". Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Milan contro il Torino, taglia corto sul mercato: si aspetta pochi innesti ma di qualità. Qualità che Gattuso chiede a Calhanoglu e Suso, chiamati a risolvere il problema del gol. "Suso - ricorda Gattuso - gioca un calcio difficile, rischiando sempre la giocata. Perciò ci sta che sbagli ma mi aspetto che attacchi meglio la porta. Lui vuole spesso la palla sui piedi, io lo voglio più dentro. Calhanoglu? Potrebbe giocare alla Pirlo - aggiunge il tecnico rossonero -: ha un grande tiro, dovrebbe tirare giù la porta. Purtroppo ora non possiamo provarlo perché siamo ancora in lotta per i nostri obiettivi e non ho tempo per sperimentare nuovi ruoli".