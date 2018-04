Allegri, a Crotone trappole da evitare

TORINO, 17 APR - Dopo il pareggio di Ferrara con la Spal, Massimiliano Allegri non si fida delle pericolanti. "Crotone è una squadra che sta bene, ha perso immeritatamente a Genova - osserva il tecnico della Juventus - in casa ha costruito la sua stagione, e ha 6 punti in più rispetto all'anno scorso. Anche la stagione passata - prosegue Allegri - abbiamo avuto difficoltà su quel campo. Dovremo essere veloci e non cadere nella trappola delle loro ripartenze. La vittoria non ci deve sfuggire".