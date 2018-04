Buffon, ho inviato sms a Donnarumma

TORINO, 16 APR - "Ho mandato un messaggio di complimenti a Donnarumma per la parata su Milik": così Gianluigi Buffon sulla parata del giovane portiere del Milan nel recupero della sfida con il Napoli che ha permesso alla Juventus di portarsi a +6 sui partenopei. Il portiere bianconero, a margine di un evento organizzato da Procter&Gamble in compagnia di Federica Pellegrini, è poi tornato sulle sue dichiarazioni nel dopo partita di Madrid e l'eco che hanno avuto sui social: "Non sono molto social - ma mi accorgo di avere un ruolo con cui posso influenzare, in determinati momenti, l'opinione pubblica. E probabilmente è stato così".