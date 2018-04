Spalletti, ora conta solo vincere

MILANO, 16 APR - "A questo punto della stagione, non si può più gestire niente. Restano sei partite da giocare con la vittoria come unico obiettivo. Veniamo da qualche risultato non pieno ma non dobbiamo fare confusione. Come prestazioni siamo a posto. Poi, è chiaro che il gol fa la differenza". Lo dice l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della sfida casalinga contro il Cagliari. "Questo gruppo - aggiunge - ha qualità ma la qualità è eccelsa quando è tecnica, caratteriale, fisica e soprattutto costante nel tempo. Lo chiede la classifica".