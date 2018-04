Lopez, vogliamo punti anche con l'Inter

CAGLIARI, 16 APR - Cagliari senza centrocampisti per la trasferta di domani sera contro l'Inter. Anche gli ultimi allenamenti confermano i forfait di Deiola e Dessena, mentre Cigarini e Barella sono entrambi squalificati. Diego Lopez, per non far giocare nessuno in un ruolo che non è il suo, rilanciare il quasi 38enne Cossu in cabina di regia davanti alla difesa. Sul rebus formazione il tecnico non si sbilancia. "Ci sarà qualche cambio, può essere una bella opportunità per chi ha giocato meno - ha detto l'allenatore alla vigilia - ma, a prescindere dagli uomini, conterà l'atteggiamento. Non è vero che non abbiamo niente da perdere, ogni partita vale tre punti e noi vogliamo muovere la classifica. Ci aspetta una gara difficile contro una grande squadra, ma andremo a Milano determinati e con la voglia di fare punti. Icardi? Abbiamo visto all'andata, è capace di tramutare in gol una mezza occasione. Il discorso salvezza non è chiuso: bisogna conquistarla al più presto e con prestazioni convincenti".