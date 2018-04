Nel weekend a Roma l' 'Oratorio Cup'

ROMA, 16 APR - Sabato e domenica prossimi, presso il CS Torraccia (via Francesco Paolo Bonifacio, a Roma) si svolgeranno le finali della XIII edizione della 'Oratorio Cup' 2017-'18, un evento calcistico organizzato dal Centro Sportivo Italiano (Comitato di Roma), che coinvolgerà 2.000 atleti e 3.000 persone al seguito delle squadre. L'Oratorio Cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca CSI. Non è solo il campionato dedicato alle parrocchie e nemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un progetto educativo e formativo ad ampio respiro che coinvolge tutte le fasce d'età. Basti ricordare i numeri della passata stagione: 216 squadre, 2.354 atleti, 321 educatori, 1.211 partite disputate. L'Oratorio Cup è una proposta educativa e formativa a misura di parrocchie, oratori ed istituti religiosi della provincia di Roma che, oltre a proporre attività sportiva per i ragazzi, dedica un percorso formativo a dirigenti, educatori ed allenatori.