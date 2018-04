Semplici, pareggi?Ci si salva anche così

ROMA, 16 APR - "Uscire con un punto dal Franchi è stato senz'altro un risultato molto positivo. La Fiorentina in questo momento è una delle squadre più in forma". Leonardo Semplici, ospite di 'Radio anch'io sport', ha espresso la sua soddisfazione per il punto preso in casa viola. I 28 punti in classifica della Spal sono frutto di appena 5 vittorie e ben 13 pareggi: "Noi a vincere ci proviamo - ha risposto sorridendo il tecnico dei ferraresi - ma non sempre ci riusciamo. Sicuramente c'è stato un percorso da neopromossa, con tanti esordienti. Abbiamo pagata cara l'inesperienza della categoria. Siamo cresciuto, nelle difficoltà ci siamo cementati. E la squadra ha acquisito la maturità necessaria. Abbiamo raggiunto una compattezza, un'identità di gioco che ci ha permesso di fare dei buoni risultati. Certo, nelle ultime sette partite qualcuna in più la potevamo vincere, però credo che questa continuità ci debba dare fiducia per arrivare a qualche successo. Alla fine del campionato sarebbe determinante".